Atalay Filiz kimdir? Atalay Filiz olayı nedir?

Seri katil olarak bilinen, 2016 yılında İzmir'de yakalanan Atalay filiz olayı nedir? Atalay Filiz kimdir? Atalay Filiz kaç yaşında? Atalay Filiz nerede? Detaylar haberimizde.

Seri katil olarak bilinen, 2016 yılında İzmir'de yakalanan Atalay filiz olayı nedir? Atalay Filiz kimdir? Atalay Filiz kaç yaşında? Atalay Filiz nerede? Detaylar haberimizde.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

Atalay Filiz Türk katil zanlısıdır. 2013 ve 2016 yıllarında en az üç cinayetten sorumlu tutulan Filiz için seri katil yakıştırması da yapılmıştır. Üç yıl boyunca kaçak olarak yaşamış ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanmıştır. İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz'in suç ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

ATALAY FİLİZ OLAYI NEDİR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz'in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı. İddianamede, Filiz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Son olarak 30 Mart 2021 tarihinde yayınlanan habere göre,

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Filiz'in akıl sağlığının tespiti için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı, Filiz'in cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Mahkeme hakimi, sanık Atalay Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine ilişkin istenen raporun dosyaya geldiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden istenen dördüncü raporda, sanıkta cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi.