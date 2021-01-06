Atalanta - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Atalanta - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Atalanta - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Atalanta - Parma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Atalanta - Parma maçıdır. Peki Atalanta - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ATALANTA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atalanta - Parma maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.

ATALANTA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta - Parma maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

ATALANTA - PARMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.

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