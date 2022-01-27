Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı - Haberler
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Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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"Uluslararası Holokost Anma Günü"nde Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

"Uluslararası Holokost Anma Günü"nde Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği dolayısıyla Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

Etkinlik kapsamında Atakule'de ve ana girişindeki dev ekranda "#Hatırlıyoruz", "#WeRemember" ifadeleri paylaşıldı.

Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Atakule, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Atakule, Güncel, Haber

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