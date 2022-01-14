Atakule Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Haberler
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Atakule Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Türkiye ve Azerbaycan, diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıldönümünü kutluyor. Önemli günlerde renk gösterilerine sahne olan Atakule, bu önemli gün sebebiyle Azerbaycan bayrağı renklerine büründü. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Atakule'nin görüntülerini paylaşarak, "Yaşasın bir milletin iki devletinin kardeşliği" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Atakule Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Atakule Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Atakule Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

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