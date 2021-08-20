Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti
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Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti

İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Haberler | Yerel

Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti Müteahhit firmanın az işçi ile yavaşlatılmış çalışmasına, çalışma günü, gündüz verilen beton dökme izni de eklenince 29 Ekim caddesi trafiğe kapandı.

Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti

Müteahhit firmanın az işçi ile yavaşlatılmış çalışmasına, çalışma günü, gündüz verilen beton dökme izni de eklenince 29 Ekim caddesi trafiğe kapandı. Yüzlerce insan işlerine yürüyerek gidince, vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerini iş bilmezlikle suçladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı düşünmeyen kararları, halkı isyan ettiriyor. 2018 yılında inşaatının tamamlanması gereken Ataköy İkitelli metro hattı sebebiyle Bahçelievler İlçesinde birçok cadde 7 yıldır trafiğe kapalı halde tutulurken, beton dökümü ile alakalı izinlerin de hafta sonu ve gece saatlerine kaydırılmaması bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

Ataköy ile İkitelli arasında 2018 yılında bitirilmesi gereken metro inşaatı, tahsisat aktarımında yaşanan sıkıntılar ve müteahhit firmanın az işçi ile çalışmayı sürdürmesi sebebiyle iyice uzadı. 3 yıldan fazla geçiken inşaat yüzünden İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepkili olan Bahçelievler Merkez Mahallesi sakinleri ve bölgedeki iş yerlerinde çalışanlar, Cuma sabahı yapılan mikserle beton döküm çalışmasına isyan ettiler. 29 Ekim Caddesinin trafiğe kapatılması ile Çobançeşme kavşağında sabah saatlerinde aşırı trafik yoğunluğu meydana gelirken, İkitelli yolunu kullanıp Güneşli tarafından Kuyumcukent, Vizyonpark, İhlas Holding ve çevresindeki binalara işe gelenler, kilometrelerce yürümek zorunda kaldılar. Ataköy-İkitelli metrosunun İhlas Yuva istasyonundaki beton dökme çalışması sebebiyle 29 Ekim caddesi komple trafiğe kapatılınca toplu taşıma araçları 3-4 kilometre uzakta yolcularını caddelere bıraktı. Şantiye yetkilileri ise beton döküm işleminin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izinli olduğunu söylediler. 20 saat sonra hafta sonuna denk getirilebilecek bir çalışmada, belediye yetkililerinin bölge insanının hayatını dikkate almadan karar verdiğine tepki gösteren bölge insanı ise, 3 yılı aşan gecikmeyi de gündeme getirerek belediyenin iş bilmezliğine isyan etti.

Ataköy ile Basın Ekspres İkitelli arasında 12 istasyondan oluşan metro, saatte 35 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. 2018 yılında bitirilmesi planlanan yer altı ve istasyon çalışmaları 3 yılı aşkın süre aksadı, İmamoğlu yönetiminin yaptığı açıklamalarda 2021 yılı sonunda bitirileceği bildirildi.

Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş

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