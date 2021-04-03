Atakan Arslan'ın aile saadeti

Milli boksör Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ve oğlu ile birlikte önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi

Çocukları Aslan Arslan ile birlikte bir restoranda yemek yiyen çift, Vadistanbul Moda Caddesi'ndeki dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Alışveriş esnasında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Atakan Arslan " Ailecek alışveriş yapalım dedik, birlikte uzun zamandır alışveriş yapmıyorduk, pandemi nedeni ile evden çıkmamaya çalışıyoruz, umarım kısa zaman içinde pandemi biter "dedi.

Kaynak: Snob Magazin