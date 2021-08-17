Ata Demirer, evde kaza geçirdi, ayak bileğinden ameliyat oldu
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Ata Demirer, evde kaza geçirdi, ayak bileğinden ameliyat oldu

Ata Demirer, evde kaza geçirdi, ayak bileğinden ameliyat oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ata Demirer, evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu.

Ata Demirer, evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden kazayı hayranlarına duyuran ünlü komedyen, filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Yaz aylarını Bozcaada'ki evinde geçiren Ata Demirer, talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü Komedyen Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere' ifadelerini kullandı.

-İHA-

Ata Demirer, evde kaza geçirdi, ayak bileğinden ameliyat oldu
Ata Demirer, evde kaza geçirdi, ayak bileğinden ameliyat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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