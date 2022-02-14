Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi! Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ata Çağlayan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ata Çağlayan hakkında merak edilenler. Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi. Ata Çağlayan kimdir?

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Aynı zamanda Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası programlarının TV yapımcılığını ve sunuculuğunu da üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikleri (eğitim seminerleri vs.) dünya standartlarında düzenlemektedir.

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