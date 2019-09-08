Aşure günü tek gün oruç tutulur mu? Hangi günler tutmak gerekir?

08.09.2019 13:38

Aşure günü orucu, özellikle Peygamberimiz tarafından birçok hadisi şerifinde buyurduğu gibi tavsiye etmiştir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü, 9 Eylül Pazartesi yani yarın. Peki, Aşure günü orucu tek gün tutulur mu? Aşure günü orucu hangi günler tutulmalı?

AŞURE GÜNÜ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Peygamberimiz (S.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin de oruçlu olduklarını öğrendi.

Peygamberimiz (S.a.v.) "Niye oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için" dediler. (Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimiz bunun üzerine " Ben sizden Musa'ya (AS) daha yakınım. Siz tutuyorsanız ben de tutarım" diye karşılık veriyor.

Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

– Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

"-Ey Allâh'ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür." dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

"-Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım." (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

– Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜNLER TUTULMALI?

Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Aşure günü orucunu önceki veya ertesi günle birleştirmek gerekiyor. Buna göre bu sene 8 Eylül Pazar ve 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi ve 10 Eylül Salı günleri oruç tutulmalı. Bugün yani 8 Eylül Pazar günü oruçlu değilseniz Pazartesi ve Salı günleri oruç tutarak Aşure günü orucu sevabı kazanabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HADİS-İ ŞERİFLERİ

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Müslim)

"Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur." (Deylemi)

"Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)