Aşure gecesi ne zaman? Bugün mü yarın mı? 2021 Aşura günü ve gecesi hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının 10. günü mübarek aşure günüdür. Aşure gününde ibadet yapmak, Kur-an-ı Kerim okumak, namaz kılmak çok sevap olduğu gibi Aşure gecesinde de aynı şekilde ibadetler yapmak, zikir çekmek, dualar okumak oldukça sevaptır. Vatandaşlar aşure gecesi ne zamana denk geliyor merak etmektedir. Peki, aşure gecesi ne zaman? Aşure gecesi hangi gün? Bu gece aşure gecesi mi? Yarın gece aşure gecesi mi? Aşure günü oruç var mı? İşte detaylar...

Aşure gecesi ne zamandır araştırılan konuların başında geliyor. Dinimizde geceler önce geldiği için Aşure gecesi de gününden önce gelmektedir. Peki, Aşure gecesi ne zaman? Bugün mü yarın mı? 2021 Aşura günü ve gecesi hangi güne denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

Aşure günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

18 Ağustos 2021 Çarşamba Aşure gecesi : 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece

17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece Muharrem'in 10. günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

AŞURE GECESİ NE ZAMAN?

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günüdür. Aşure gecesi ise 17 Ağustos Salı'yı 18 Ağustos Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Dinimizde geceler önce geldiğinden dolayı Aşure gecesi de gününden bir gün önce oluyor.

Aşure gecesi : 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece

Kısacası aşure gecesi 17 Ağustos Salı akşam namazı ile başlayacak olup 18 Ağustos sabah namazı ile sonlanacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. 18 Ağustos Çarşamba sabah namazından sonra yani imsak vaktinden sonra Aşure gününe girmiş olacağız.

AŞURE GECESİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Aşure gecesi 17 Ağustos Salı günü yani yarın akşam namazı ile başlayacaktır. 17 Ağustos akşam namazından 18 Ağustos imsak vaktine kadar olan süre Aşure gecesidir.