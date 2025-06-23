Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nü heyecanla bekleniyor. Peki, Aşure ayı ne zaman 2025?

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

AŞURE AYI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ

Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birilikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşûre günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem'in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.