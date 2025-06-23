Aşure ayı ne zaman 2025?

Aşure ayı ne zaman 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslümanların Hicri yılbaşısı olarak kabul ettiği Muharrem ayı için geri sayım başladı. Bu özel ayın 10. gününe denk gelen ve büyük bir heyecanla beklenen Aşure Günü de yaklaşıyor. Peki, 2025 yılında Aşure ayı ne zaman?

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nü heyecanla bekleniyor. Peki, Aşure ayı ne zaman 2025?

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

Aşure ayı ne zaman 2025?

AŞURE AYI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

Aşure ayı ne zaman 2025?

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ

Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birilikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşûre günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem'in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı

Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran'ın füze attığı Arap ülkesinden savaşa girme sinyali
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

İran saldırısıyla sarsılan ülke, uçaklarını Türkiye'ye yönlendirdi
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın saldırısı göstermelik mi? Katar'a önceden bilgi verilmiş
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.