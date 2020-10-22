Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü

22.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 196 gündür görev yapan 2 Rus kozmonot ve 1 NASA astronotu sabah saatlerinde dünyaya ayak bastı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 196 gündür görev yapan 2 Rus kozmonot ve 1 NASA astronotu sabah saatlerinde dünyaya ayak bastı.

9 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner'in görev süreleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Soyuz MS-17 ile Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD'li kadın astronot Kate Rubins, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Nöbet değişiminin tamamlanmasından sonra istasyondan kapsülleriyle çıkış yapan astronotlar 196 gün sonra dünyaya ayak bastı. Kazakistan'ın Jezkazgan şehrindeki kırsal bölgeye iniş yapan astronotlar sağlık ekipleri tarafından hemen özel araçlara alındı. Astronotların oldukça mutlu olduğu görülürken, sağlık ekipleri ilk olarak astronotların kan basınç değerlerini ölçtü.

Başarıyla inişleri tamamlanan astronotların gün içerisinde Moskova'ya ulaşacakları ve burada bulunan bir merkezde rehabilitasyon dönemlerinin geçirileceği açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü
Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü
Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü
Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Derviş Zaim Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Babel Okan Buruk Yücel İldiz Serdar Aziz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Rus Kaza Eylül
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 13:41:00. #1.15#
title