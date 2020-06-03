Astrid Silverlock Filmi
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Astrid Silverlock Filmi

Astrid Silverlock filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Astrid Silverlock filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Astrid Silverlock Filmi
03.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:57

Polonya menşeli animasyon filminin yönetmenliğini Robert Rhodin üstlenirken senaryosunu ise Joel Cohen, Robert Rhodin ve Alec Sokolow üçlüsü birlikte kaleme alıyorlar.

Yönetmen: Robert Rhodin

Senaryo: Robert Rhodin, Joel Cohen, Alec Sokolow

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Astrid Silverlock

Yapımcı Firma: White Shark

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Polonya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: White Shark

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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