Astrid Silverlock Filmi Astrid Silverlock filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Astrid Silverlock filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Polonya menşeli animasyon filminin yönetmenliğini Robert Rhodin üstlenirken senaryosunu ise Joel Cohen, Robert Rhodin ve Alec Sokolow üçlüsü birlikte kaleme alıyorlar. Yönetmen: Robert Rhodin Senaryo: Robert Rhodin, Joel Cohen, Alec Sokolow Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Astrid Silverlock Yapımcı Firma: White Shark Yapım Yılı: 2017 Yapım Ülkesi: Polonya Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 86 dk. Dağıtıcı Firma: White Shark Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Astrid Silverlock Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com