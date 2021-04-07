AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi

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Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğu ifade edilirken, bunun çok nadir görüldüğü açıklandı. Avrupa'da çok sayıda kişi pıhtılaşmadan ötürü hayatını kaybetmişti.

AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca hakkında yeni açıklama geldi. EMA, AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, bunun çok nadir görüldüğünü açıkladı.

Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurguladı. EMA açıklamasında, "EMA'nın güvenlik komitesi bugün, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının aşının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardı" denildi.

"AŞININ KULLANIMINA ÜYE DEVLETLER KARAR VERECEK"

EMA, "Şimdiye kadar, bildirilen vakaların çoğu, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana geldi. Mevcut olan kanıtlara dayanarak, belirli risk faktörleri doğrulanmamıştır" ifadelerini kullandı. Korona virüs aşılarının güvenli ve etkili kullanımını desteklediğinin altını çizen EMA, ulusal düzeydeki aşılama kampanyaları sırasında aşının kullanılmasının üye devletlerce belirleneceğini ifade etti.

FAYDALARI RİSKLERİNDEN FAZLA

EMA Direktörü Emer Cooke yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve kan pıhtılaşması arasında belirli bir risk faktörünün tanımlanmadığını ancak pıhtıların aşıya verilen bir bağışıklık tepkisine bağlanabileceğini ifade etti. Cooke, "Nadir olaylar her yaşta görüldüğü için yaş, cinsiyet veya tıbbi geçmiş gibi belirli risk faktörleri doğrulanamadı" ifadelerini kullanarak, "AstraZeneca aşısının Covid-19'u önlemedeki faydaları, genel olarak yan etki riskinden ağır basmaktadır" dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

EMA, sağlık uzmanlarının, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit belirtilerini erken teşhis ve tedavi ederek komplikasyonları önleyebileceğini açıkladı. EMA ayrıca, aşı olanların nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacakta şişme, kalıcı karın ağrısı, şiddetli ve kalıcı baş ağrısı veya bulanık görme dahil olmak üzere nörolojik semptomlar yaşaması halinde derhal tıbbi yardım almaları gerektiğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE 30 YAŞ ALTINDA AŞININ KULLANILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif başka bir Covid-19 aşısının uygulanmasını önerdi. AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirten MHRA, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önerdi.

AŞI ÇOK SAYIDA ÜLKEDE ASKIYA ALINMIŞTI

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair endişelerin ardından çok sayıda ülkede askıya alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı