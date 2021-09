Assassin's Creed Valhalla Discovery Tour DLC'si Kasım ayında geliyor

Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla'ya gelecek en yeni DLC Discovery Tour, 19 Ekim'de geliyor. Bu seferki DLC, eğitim deneyimlerine kıyasla hikaye anlatımına daha fazla ağırlık vereceğini açıkladı.

DAHA EĞLENCELİ VE BİLGİLENDİRİCİ

Discovery Tour: Viking Age, Assassin's Creed Origins için Discovery Tour: Ancient Egypt DLC ve Assassin's Creed Odyssey için Discovery Tour: Ancient Greece'e benzer şekilde Assassin's Creed Valhalla sahipleri için ücretsiz bir DLC güncellemesi olacak.

Bu yeni Discovery Tour'un farklı olacağı nokta, Ubisoft'un deneyimi "daha eğlenceli ve bilgilendirici" hale getirmek için DLC serisinin formülünü değiştirdiğini söylemesi. Oyuncular, şiddet içermeyen, etkileşimli bir eğitim deneyiminde yol boyunca 9. Yüzyıl Norveç ve İngiltere hakkında ayrıntıları öğrenerek hikayelerini yaşamak için çeşitli Viking ve Anglosakson karakterlerinin yerine geçecekler.

BİRÇOK MÜZEYLE ORTAKLIK KURULDU

Discovery Tour: Viking Age, tarihçiler ve arkeologlarla yakın işbirliği içinde yaratıldı ve Ubisoft, gerçek eserler sunmak için Hampshire Cultural Trust, The National Museum of Danish ve The British Library gibi bir dizi farklı müzeyle ortaklık kurdu. Hampshire Cultural Trust ve Preston Park Museum & Grounds gibi birçok müze, Discovery Tour'un unsurlarını 2022'de gelecek özel sergilere dahil edecek.

Assassin's Creed Valhalla'nn en son DLC'si The Siege of Paris, Ağustos ayında piyasaya çıktı ve serideki daha eski, gizli odaklı girişlerin oynanışına geri çağrı görevi gören gören yeni sızma görevlerini getirdi.

