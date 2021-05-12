Assassin's Creed serisi şu ana kadarki en iyi yılını geride bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Assassin's Creed serisi şu ana kadarki en iyi yılını geride bıraktı

Assassin's Creed serisi şu ana kadarki en iyi yılını geride bıraktı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Assassin's Creed serisinin şimdiye kadarki en yılını 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında geçiridiği açıkladı.

Oyunseverleri bilgilendiren açıklama Ubisoft'tan geldi ve Ubisoft Assassin's Creed oyununun şuana kadarki olan bölümünde en iyi yılını 2020 mali yılında geçirdiğini kullanıcılar ile paylaştı.

Bundan önceki rekor 31 Mart 2013'te sona eren 2012 mali yılıydı ve serinin 2020 mali yılındakii toplam geliri 2012 mali yılındakinden %50 daha fazla.

Ubisoft tarafından belirtilen bilgiye göre serinin en iyi çıkış yapan oyunu satılan adet açısından hala Assassin's Creed III. 30 Ekim 2012'de çıkan oyun o senenin Aralık ayının bitimine kadar 12 milyondan fazla satmış. Fakat değer açısından en iyi çıkış yapan oyunu Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın seri tarihinde en iyi ve en uzun çıkış sonrası stratejisinden faydalanacağını belirtti.

Assassin's Creed Valhalla'nın ilk genişlemesi olan Wrath of the Druid 13 Mayıs'ta geliyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Assassin's Creed serisi şu ana kadarki en iyi yılını geride bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:26:25. #1.16#

title