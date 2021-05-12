Assassin's Creed serisi şu ana kadarki en iyi yılını geride bıraktı

Ubisoft, Assassin's Creed serisinin şimdiye kadarki en yılını 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında geçiridiği açıkladı.

Oyunseverleri bilgilendiren açıklama Ubisoft'tan geldi ve Ubisoft Assassin's Creed oyununun şuana kadarki olan bölümünde en iyi yılını 2020 mali yılında geçirdiğini kullanıcılar ile paylaştı.

Bundan önceki rekor 31 Mart 2013'te sona eren 2012 mali yılıydı ve serinin 2020 mali yılındakii toplam geliri 2012 mali yılındakinden %50 daha fazla.

Ubisoft tarafından belirtilen bilgiye göre serinin en iyi çıkış yapan oyunu satılan adet açısından hala Assassin's Creed III. 30 Ekim 2012'de çıkan oyun o senenin Aralık ayının bitimine kadar 12 milyondan fazla satmış. Fakat değer açısından en iyi çıkış yapan oyunu Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın seri tarihinde en iyi ve en uzun çıkış sonrası stratejisinden faydalanacağını belirtti.

Assassin's Creed Valhalla'nın ilk genişlemesi olan Wrath of the Druid 13 Mayıs'ta geliyor.