Assassin's Creed başyazarı yedi ay sonra Ubisoft'a geri döndü
Revelations, Black Flag ve Valhalla oyunlarında hikayelerin ve diyalogların arkasındaki yazar Ubisoft'a geri döndü.
McDevitt'in ayrıldıktan sadece yedi ay sonra şirkete geri döndüğünü bildirdi. Bu süre zarfında geliştirici Illogika Games için çalışmaya başladı. Mart ayında Ubisoft'u geri bıraktığında, McDevitt "yeni bir macera" üstlenmek istediğini söyledi.
McDevitt'in Ubisoft'a dönüşü muhtemelen şirket için büyük bir rahatlama çünkü VGC'nin belirttiği gibi, McDevitt'in ayrılması, Assassin's Creed serisinin ana loremaster'larından birini kaybettiği anlamına geliyordu.
McDevitt, Assassin's Creed oyunlarının anlatılarının, her birinde bulunan daha küçük hikayelerin ve diyaloğun yazılmasına yardımcı oldu.
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YENİ ASSASSIN'S CREED OYUNU AÇIKLANDI
Bir sonraki Assassin's Creed oyununun Infinity olarak adlandırılacağı ve seri için geleneksel bir sürüm yerine birden fazla küçük ölçekli suikastçı hikayesi için bir platform olarak hareket etmesi amaçlanan bir canlı servis oyunu olacağını bildiriyor. McDevitt Infinity'nin kapsamlı hikayesinin yazılmasına yardımcı olacak.
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