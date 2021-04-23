ASRİAD üyelerinden et dağıtımı
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ASRİAD üyelerinden et dağıtımı

ASRİAD üyelerinden et dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtıldı.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtıldı.

ASRİAD, et dağıtımını Hakkari'de gerçekleştirmeye devam ediyor. Programın ikinci etabı olan Hakkari merkezde toplam 160 aileye adak eti dağıtımına ASRİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Şen, Hüseyin Korkmaz, Yasin Çatal, Gıyasettin Uğuz, Azmi Demir ve Kerem Yüzgeç katıldı.

Geçtiğimiz hafta da ASRİAD Hakkari Şubesi olarak Çukurca ilçesinde 44 ihtiyaç sahibi aileye adak eti dağıtılmıştı.

ASRİAD Hakkari Şube Başkanı Nazmi Demir, il merkezinde toplam 160 aileye hane başına 5 kilogram olacak şekilde adak eti dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Mübarek Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliğimiz gelecek haftalarda diğer ilçelerimizde gerçekleştirilecektir. Bu hayır işimizde adadığımız adakların hayrını Allah kabul etsin. Allah bu mübarek günde birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

İhtiyaç sahibi aileler ise ASRİAD Hakkari Şubesi yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

ASRİAD üyelerinden et dağıtımı
ASRİAD üyelerinden et dağıtımı
ASRİAD üyelerinden et dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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