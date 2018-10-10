Asriad Samsun Şube Başkanı Okudan'dan Aa'ya Ziyaret

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şubesi Başkanı Furkan Okudan, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Okudan, ziyarette, Asrın İş Adamları Derneği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ASRİAD'ın örgütlenmesinin temel ekseninin değerlere duyarlı insanları ortak zeminlerde buluşturmak olduğunu ifade eden Okudan, "ASRİAD inancından kaynaklanan büyük bir sorumluluk anlayışıyla iş hayatında var olmak düşüncesiyle sorumluluk ve görevini hakkıyla yerine getirmek isteyen insanların girişimleriyle kuruldu. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de her alanda insanlara hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sansar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Okudan'a Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını anlattı.

Ziyarete, ASRİAD Yönetem Kurulu üyeleri de katıldı.