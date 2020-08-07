Aspova Patron Kanayan Yaralar sözleri neler? 6. Aspova - Kanayan Yaralar ft. Patron #matrixblue
Aspova yeni albümü MATRIX (blue) ile iyi bir çıkış yakaladı. Spotify ve Youtube'da trendlere girdi. Albümde ise 11 şarkı bulunuyor. Aspova ft. Patron - Kanayan Yaralar sözleri neler?
Aspova Patron ortaklığı ile çıkarılan yeni şarkı Kanayan Yaralar, Spotify ve YouTube listelerine girdi. Yeni albüm ile gelen şarkı sözleri aşağıda yer alıyor.
ASPOVA PATRON KANAYAN YARALAR SÖZLERİ
Kanayan yaralar kapanana dek hayat bana dar
Yaralı dizim kaç sene geçti aradan ?
Dışım ışık dolu içim karalar
Derdi verdin dermanı nedir yaradan ?
Kafam *** gibi odaklanamam
Hayat aynı döngü sanki nakarat
Sanki gerçek gibi bütün şakalar
Sonsuza dek kaçamazsın elbet bir gün yakalar
Bir gün Bağcılarda bir gün adalar
Sensiz buz gibiydi bütün odalar
Dikenin batacaksa da razıyım tamam
Çizik yara bere her yanımdalar
Nefes al iyice, dolunay bu gece
Dur bir sahile çek bak etrafın kan.
Patron////
Bak sorunun sonu yok lan
Taş koyanın sonu yok
Yanar çakmak 'Yolu yok'
Kalbin yürüdüğü yol doğru yolsa
Sorun yok!
Yağmur yağar bi limanda biçareyim ama
Vedalara kanmam
*** hayatım yoruyor.
Yolun başında sonuç yok.
Karanlıktan korkuyosun
Ben alınmak korkuyorum
Sen sakın alınma
Yağmur yağar bir limanda
Bi faniyiz anla
Vedalara kanmam
Sen sokakta belinde çakı
tamam, Ben 'limo'da mimoza, rakı
kerata hipop'a gelince akıl vermeyin bir poza 1 dolar alıp
Hepiniz bi polar şu kadar akılla
surata yapışan tokata bakın da kalın.
O rafında kalır ben kafanda canım
Gel takılak maganda falımda kanın
- Benim herşeye zamanım yok.
Bir gün Bodrum bir gün Kaş taş yol.
Gözlerim çekik bak aynı Mark Dacascos.
Peşimde Erasmus
Sana dahi gelir klass boss