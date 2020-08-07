Aspova Patron Kanayan Yaralar sözleri neler? 6. Aspova - Kanayan Yaralar ft. Patron #matrixblue Aspova yeni albümü MATRIX (blue) ile iyi bir çıkış yakaladı. Spotify ve Youtube'da trendlere girdi. Albümde ise 11 şarkı bulunuyor. Aspova ft. Patron - Kanayan Yaralar sözleri neler?

Aspova Patron ortaklığı ile çıkarılan yeni şarkı Kanayan Yaralar, Spotify ve YouTube listelerine girdi. Yeni albüm ile gelen şarkı sözleri aşağıda yer alıyor. ASPOVA PATRON KANAYAN YARALAR SÖZLERİ Kanayan yaralar kapanana dek hayat bana dar Yaralı dizim kaç sene geçti aradan ? Dışım ışık dolu içim karalar Derdi verdin dermanı nedir yaradan ? Kafam *** gibi odaklanamam Hayat aynı döngü sanki nakarat Sanki gerçek gibi bütün şakalar Sonsuza dek kaçamazsın elbet bir gün yakalar Bir gün Bağcılarda bir gün adalar Sensiz buz gibiydi bütün odalar Dikenin batacaksa da razıyım tamam Çizik yara bere her yanımdalar Nefes al iyice, dolunay bu gece Dur bir sahile çek bak etrafın kan. Patron//// Bak sorunun sonu yok lan Taş koyanın sonu yok Yanar çakmak 'Yolu yok' Kalbin yürüdüğü yol doğru yolsa Sorun yok! Yağmur yağar bi limanda biçareyim ama Vedalara kanmam *** hayatım yoruyor. Yolun başında sonuç yok. Karanlıktan korkuyosun Ben alınmak korkuyorum Sen sakın alınma Yağmur yağar bir limanda Bi faniyiz anla Vedalara kanmam Sen sokakta belinde çakı tamam, Ben 'limo'da mimoza, rakı kerata hipop'a gelince akıl vermeyin bir poza 1 dolar alıp Hepiniz bi polar şu kadar akılla surata yapışan tokata bakın da kalın. O rafında kalır ben kafanda canım Gel takılak maganda falımda kanın - Benim herşeye zamanım yok. Bir gün Bodrum bir gün Kaş taş yol. Gözlerim çekik bak aynı Mark Dacascos. Peşimde Erasmus Sana dahi gelir klass boss