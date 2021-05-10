Asperger sendromu nedir? Elon Musk'ta bulunan asperger sendromunun belirtileri nelerdir?

İsveçli 16 yaşındaki çevreci aktivist Greta Thunberg, otizmin bir türü olan asperger sendromuna sahip olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde asperger sendromuna sahip olan bir isim daha ortaya çıktı: Elon Musk. Peki, asperger sendromu nedir? Asperger sendromu otizm mi? Asperger sendromu belirtileri, tedavisi ve nedenleri…

Asperger sendromuna sahip olan dünyanın konuştuğu isim Elon Musk, otizmin bir türünü taşıyor. Asperger sendromu tanı kriterleri neler? Asperger sendromu dereceleri ve nedenleri nedir?

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Kısa karşılığı AS olan rahatsızlık, otizm spektrum bozuklukları (ASD) olarak bilinen bir grup nörogelişimsel bozukluktan (çocuklukta başlayan beyin gelişimi sorunları) biridir. Spektrumun ılımlı ucunda kabul edilen sendrom adını, bu bozukluğu 1944'de otizmden bağımsız olarak tanımlayan Avusturyalı çocuk doktoru Dr. Hans Asperger'den almıştır. Erkek çocuklarda kızlardan 5 kat daha sık görülen bu durum özellikle sosyal etkileşimi olumsuz yönde etkiler.

NEDENLERİ

Beyindeki değişiklikler Asperger sendromu semptomlarını harekete geçirebilir. Ancak bilim insanları bu değişikliklere neyin sebep olduğunu tam olarak belirleyemedi. Genetik faktörlerin, kimyasallar veya virüsler gibi çevresel toksinlere maruz kalmanın hastalığın gelişimine katkı sağladığı düşünülse de bu bozukluğun gelişiminde kızamık vb. aşıların hiçbir etkisi bulunmuyor.

BELİRTİLERİ

Çocuklarda ortaya çıkan bu sendromun belirtileri şöyle sıralanabilir:

*Sosyal farkındalık eksikliği,

*Sosyalleşmede ilgi eksikliği,

*Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk,

*Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak ,

*Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak,

* Mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması,

*Vücut dilini anlayamama,

*Kişilerarası sınırlara uymama,

*Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet,

* Rutine aşırı bağlılık,

*El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar,

*Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler,

* Birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi,

*İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek,

*Ses tonunu ayarlamada zorlanma,

*Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme.

Doğuştan gelen veya ilk 3-4 yılda ortaya çıkan karmaşık nörogelişimsel bozuklukları ifade eden otizm spektrum bozuklukları grubunun (ASD) en ılımlı hali kabul edilen aspergen sendromundan farklı olarak diğer ASD'ler; klasik otizm, Rett sendromu, çocukluk çağı parçalayıcı bozukluğu, Atipik otizm şeklinde sınıflandırılabilir.

TEDAVİSİ

Asperger Bozukluğu'nun ana bulgularına yönelik herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Sosyal ilişki sorunları ve kısıtlı ilgi alanı için psikososyal tedaviler gereklidir. Eşlik eden durumlara göre uygun ilaç tedavileri kullanılabilir. Bu rahatsızlık türünde, çocuğun diğerleriyle etkileşim yeteneğinin geliştirilmesi ve böylece toplumda etkin olarak yer alması ve kendine yetmesini sağlamak amaçlanır. Her çocukta farklı dozajda ortaya çıktığı için çocuğun ve ailenin imkanları ve şartları göz önüne alınarak tedavi yöntemi belirlenebilir.