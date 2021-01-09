Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi! Aslışah Alkoçlar kaç yaşında, nereli?
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Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi! Aslışah Alkoçlar kaç yaşında, nereli?

09.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:08
Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi! Aslışah Alkoçlar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslışah Alkoçlar hakkında merak edilenler. Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi. Aslışah Alkoçlar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Soydan merak konusu oldu. İşte Aslışah Alkoçlar hakkında merak edilen Aslışah Alkoçlar kimdir, Aslışah Alkoçlar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1993

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli:İzmir,

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. Pek çok ünlü iş adamı ile ilişkileri olmuştur.

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