...aslından çeviren" şeklinde bir ifade yer alan klasik roman hangisi olabilir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, ...aslından çeviren" şeklinde bir ifade yer alan klasik roman hangisi olabilir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

...ASLINDAN ÇEVİREN" ŞEKLİNDE BİR İFADE YER ALAN KLASİK ROMAN HANGİSİ OLABİLİR?

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Cevap: Açıklanıyor...