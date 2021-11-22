Aslıhan Malbora kimdir? Üç Kuruş 'Leyla' karakteri Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Malbora kimdir? Üç Kuruş 'Leyla' Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Malbora merak konusu oldu. İşte Aslıhan Malbora hakkında merak edilen Aslıhan Malbora kimdir, Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ LEYLA KİMDİR?

Kartal'ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe'ye çekilmektedir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1995 (26 yıl yaşında), Afyonkarahisar

Boy: 1,66 m

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamladı. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla'yı canlandırıyor.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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