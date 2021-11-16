Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi! Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Malbora merak konusu oldu. İşte Aslıhan Malbora hakkında merak edilen Aslıhan Malbora kimdir, Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1995 (26 yıl yaşında), Afyonkarahisar

Boy: 1,66 m

27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyon'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2018) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

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