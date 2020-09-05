Aslıhan Karalar'dan çarpıcı pozlar
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Aslıhan Karalar'dan çarpıcı pozlar

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, MAG Dergisi'ne çarpıcı pozlar verdi. Genç oyuncu, "Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektiriyor. Hala eğitimlerim sürüyor" dedi.

Aslıhan Karalar'dan çarpıcı pozlar
05.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:59

2017 Best Model of World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar MAG Eylül sayısı kapak yıldızı oldu. Karalar, "Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey aldığınız eğitimdir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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