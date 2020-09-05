Aslıhan Karalar'dan çarpıcı pozlar Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, MAG Dergisi'ne çarpıcı pozlar verdi. Genç oyuncu, "Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektiriyor. Hala eğitimlerim sürüyor" dedi.

2017 Best Model of World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar MAG Eylül sayısı kapak yıldızı oldu. Karalar, "Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey aldığınız eğitimdir" dedi.





Kaynak: Snob Magazin