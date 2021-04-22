Aslıhan Karalar'ın salaş tarzı dikkat çekti
Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Karalar, doğal güzelliği ve salaş giyim tarzıyla büyüledi
Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Güzel oyuncu, alışveriş boyunca pandemi kurallarına uyması ve alışverişini hızla tamamlaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca her zaman tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran Aslıhan Karalar'ın sokak stili olarak adlandırılan tarzı da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin