Aslıhan Karalar'ın salaş tarzı dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslıhan Karalar'ın salaş tarzı dikkat çekti

Aslıhan Karalar'ın salaş tarzı dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Karalar, doğal güzelliği ve salaş giyim tarzıyla büyüledi

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Güzel oyuncu, alışveriş boyunca pandemi kurallarına uyması ve alışverişini hızla tamamlaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca her zaman tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran Aslıhan Karalar'ın sokak stili olarak adlandırılan tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Muslera Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslıhan Karalar'ın salaş tarzı dikkat çekti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:38:28. #1.14#

title