Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

26.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:01

Oyuncu Saruhan Hünel ve şarkıcı Aslı Hünel'in koronavirüse yakalanan babaları Mehmet Fevzi Hünel, hayatını kaybetti. Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ünlü kardeşler Saruhan ve Aslı Hünel'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan babaları bu sabah yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Aslı Hünel "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

KAN BAĞIŞI İÇİN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Saruhan Hünel ise babasının bir fotoğrafını yayınlayarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı.

Aslıhan Hünel ve Saruhan hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek, takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için şu sözlerle yardım istemişti: "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz."

Aslıhan Hünel ve Saruhan hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aslıhan Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aslıhan Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (3)
DENİZ BOZKURT: ALLAH rahmet eylesin.. yaşayan bilir bu ileti benimde babam bu hastalıktan öldü çaresizlik içinde kaldık gidip göremedik Sonhallerini.
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YİLMAZ: Allah rahmet eylesin Mekanin cennet olsun Fevzi Abi kuzukpazarda terzilik yaptigi yillarda taniyorum cok iyi bir abimizdi
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KABIZ MEMED: ALLAH RAHMET EYLESİN.
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