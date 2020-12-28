Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı
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Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı

28.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:26

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Aslıhan Gürbüz'ün yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündem oldu. Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek evlilik haberlerini yalanladı.

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kısa sürede gündem olan Gürbüz'ün yıllar önce yaşadığı aşklar da yeniden gün yüzüne çıktı.

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI

Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Ancak olayın iç yüzü bambaşka çıktı.

Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı

"EVLENMEMİŞ BİRİNE BOŞANMIŞ MUAMELESİ YAPIYORSUNUZ"

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.

Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı

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Haber Yorumları (4)
SAKARYALI HATUN: Haklı. Bizim mahallede bile benimle ilgili nişanlandı haberini çıkartmışlar. Yakında hakkımda öldü de derler :)))
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LEG0LAS: Kim ne derse desin. Kadın ve Erkek arkadaş olamaz. Ateş ile barut yan yana olur mu hiç? Ondan sonra böyle kimle evlisin belli olmaz işte. Allah ıslah etsin. .
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
TAMAM: arkadaş işte...
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500
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