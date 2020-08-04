Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?

Güzel oyuncu Aslıhan Günel aslen nereli merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ekrana gelen Günel, İstanbul'da doğdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aslıhan Günel eşi kim?

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
04.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:12

Aslıhan Güner, Sırlar Dünyası dizisi ile kamera karşısına geçti ve 2013 yılında kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile nikah masasına oturdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Yıldız karakterinden hemen önce Diriliş Ertuğrul'da rol aldı. Aslıhan Güner hayatı...

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlendi.

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şu sıralar Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu, 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Yıldız) (TV Dizisi)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Karaca Hatun) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – Selam: Bahara Yolculuk (Sevgi Yüce) (Sinema Filmi)

2014 – Sungurlar (Leyla) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Azra) (TV Dizisi)

2013 – Her Şey Yolunda Merkez (Yasemin) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Esma) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Zuhal) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Şefkat Tepe (Leyla) (TV Dizisi)

2008 – Sonsuz Merhamet (Henna) (TV Filmi)

2007 – Yuvamı Yıkamazsın (Pelin) (Sinema Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2007 – Yine Bana Kalasın (Menekşe) (TV Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Küçük Hilal) (TV Dizisi)

2007-2008 – Asi (Gonca) (TV Dizisi)

2006 – Çemberimde Gül Oya (Dilek) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (TV Dizisi)

2006 – Selena (Demeter) (TV Dizisi)

2006 – Geceler Yarim Oldu (Gülcan) (Sinema Filmi)

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)

2006 – Esir Kalpler (TV Dizisi)

2006 – Eksi 18 (Tv Dizisi)

2005 – The İmam (Zehra) (Sinema Filmi)

2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Zeynep-Nazlı) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Dünyası (Nazlı) (TV Dizisi)

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?

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