Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi! Aslıhan Doğan kaç yaşında, nereli?
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Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi! Aslıhan Doğan kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi! Aslıhan Doğan kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslıhan Doğan hakkında merak edilenler. Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi. Aslıhan Doğan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Doğan merak konusu oldu. İşte Aslıhan Doğan hakkında merak edilen Aslıhan Doğan kimdir, Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Aralık 1985 (35 yıl yaşında)

Boy: 1,6 m

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süre İngiltere'de eğitim gördü.İş adamı Sabri Doğan'ın kızıdır.

Aslıhan Doğan, ilk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti . Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine ayrıldılar. Umut Evirgen'in eski sevgilisidir. Umut Evirgen'den ayrılan Aslıhan Doğan, ardından Arda Turan ile aşk yaşamaya başladılar.

2015 yılından beri birlikte olan çift 26 Mart 2018'de aile arasında sade bir tören ile dünya evine girdiler.

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Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan hayatı ve biyografisi! Aslıhan Doğan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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