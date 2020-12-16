Aslı Turanlı yılbaşı planını açıkladı
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Aslı Turanlı yılbaşı planını açıkladı

16.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:17
Aslı Turanlı yılbaşı planını açıkladı

Geçtiğimiz sene yılbaşını Dubai'de geçiren Aslı Turanlı, "Bu sene evde oturup, 'Çok Güzel Hareketler' izlemeyi düşünüyorum. Mısır falan patlatırım heralde" dedi

Aslı Turanlı, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz sene yılbaşını Dubai'de geçiren sunucu, "Bu sene evde oturup, 'Çok Güzel Hareketler' izlemeyi düşünüyorum. Mısır falan patlatırım heralde" diyerek, esprili yanıt verdi. Kısa sürede alışveriş turunu noktalayan Turanlı, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.& ; & ;

Kaynak: Snob Magazin

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