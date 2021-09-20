Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi! Aslı Turanlı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslı Turanlı merak konusu oldu. İşte Aslı Turanlı hakkında merak edilen Aslı Turanlı kimdir, Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ASLI TURANLI KİMDİR?

5 Ağustos 1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Aslan burcu olan güzel oyuncu1,72 boyunda ve 58 kilodur. Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı. Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti.

Haberler.com - Gündem