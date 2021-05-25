Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Turanlı, geçtiğimiz yaz ayında kısa süreli birliktelik yaşadığı Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yeni ilişkisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Turanlı'nın o açıklamaları...

Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aslı Turanlı'ya, eski aşkı Sergen Yalçın'ın yeni bir ilişkiye yelken açması soruldu.

"MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Turanlı, "Sergen Yalçın benim kıymetli bir arkadaşım. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok ama mutlu olmasını isterim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu tüm içtenliğimle söylüyorum" dedikten sonra gülümsedi.

Kaynak: Snob Magazin