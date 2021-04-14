Aslı Tandoğan "Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslı Tandoğan "Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım"

Hürriyet - Haberler | Magazin
Aslı Tandoğan 'Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım'

Şimdiye kadar naif ve masum rollerde izleyici karşısına çıkan Aslı Tandoğan ilk kez hırslı, güç sevdalısı, entrika cambazı bir karakteri canlandıracak.

Şimdiye kadar naif ve masum rollerde izleyici karşısına çıkan Aslı Tandoğan ilk kez hırslı, güç sevdalısı, entrika cambazı bir karakteri canlandıracak. Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, Bülent İşbilen'in yönettiği "Prens" dizisinde Tandoğan, hiçbir lafın altında kalmayan Leydi Anarkhia olarak izleyiciyi çok güldürecek. Ünlü oyuncu sanal prodüksiyonla çekilen dizideki karakterini şu sözlerle anlattı: "Leydi Anarkhia, şimdi baktığımızda olacak iş değil dediğimiz ama o dönemin şartlarına göre olması gerekeni yapan şeyler yapıyor. Fazla hırslı. Kocasına çok aşık. Başa geçmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Hiçbir lafın altında kalmayan sürekli laf sokan bir kişi. Ben hiç öyle değilimdir, çok utanırım. Bu dizi ile belki de hiç yapamadığım bir şeyi yaparak tatmin oluyorum."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ajda Pekkan Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslı Tandoğan "Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım" - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:43:55. #1.15#

title