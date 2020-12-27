Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen hayatı ve biyografisi!

Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğeni olan Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Haberimizde Aslı Öymen ile ilgili merak edilenleri okurlarımızla paylaşıyoruz…

Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğeni olan Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Türk gazeteci ve televizyoncu olan Aslı Öymen ile ilgili merak edilenleri okurlarımızla paylaşıyoruz…

ASLI ÖYMEN KİMDİR?

Aslı Öymen, 1962 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve 58 yaşındadır. Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğenidir. Strasbourg Üniversitesi mezunudur. Gazeteciliğe 1983'te Günaydın gazetesinde başlamıştır. 2006'da girdiği CNN Türk kanalında Afiş isimli programı hazırlayıp sundu. Gazeteci ve televizyoncu Aslı Öymen 12 yıldır çalıştığı CNN Türk kanalından yönetimin el değiştirmesi sonrası işine son verilmesiyle 18 Mayıs 2018'de ayrılmıştır. 2018'in kasım ayında haftada dört kültür-sanat programı hazırlamak ve program danışmanlığı yapmak üzere Woman TV ile anlaştı.

Aslı Öymen, Ankara'da doğdu. Eğitiminin büyük bir bölümünü Almanya ve Fransa'da tamamladı.

Üniversite'yi Strasburg Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu.

Gazeteciliğe 1983 yılında Günaydın Gazetesi'nde başladı. Ekonomi muhabiri olarak çalıştı.

Mesleğine televizyon sektöründe devam etmeye karar verdi. TRT'de "Dünyaya Bakış", Kanal D'de "Pazar 11" haber programlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı.

1993'te 32. Gün'ün de yapım şirketi olan BİR TV genel müdürlüğü görevini üstlendi. Mehmet Ali Birand'la birlikte Türkiye'nin geçmişine ışık tutan birçok televizyon programı ve belgeseller hazırladı. 2000'de kendi prodüksiyon şirketini kurdu. Burada reklam filmleri, belgeseller ve televizyon programları hazırlayan Aslı Öymen, firmalara iletişim ve danışmanlık hizmeti verdi, uluslararası organizasyonlarda kilit görevler aldı.

2006 yılında CNN Türk'ten aldığı teklifle Programlar Koordinatörü olarak CNN TÜRK ailesine katıldı. CNN Türk Program departmanında uzun yıllar yöneticilik yapan Aslı Öymen CNN Türk'te ses getiren birçok programın yaratıcısı ve genel yapımcısıydı.

CNN Türk'ün klasikleşmiş haftalık kültür sanat programı Afiş'i hazırlayıp sundu.

Aslı Öymen; Fransızca, Almanca, İngilizce biliyor. Sanatın tüm dallarıyla ilgileniyor. Binicilik yapıyor.