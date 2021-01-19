Aslı Omağ'dan hayranlarını heyecanlandıran açıklama

Başarılı oyuncu ve sanatçı Aslı Omağ, 'Kalk Gidelim' dizisinin final yapmasıyla birlikte İstanbul'a döndü. Omağ, yeni projeleri hakkında açıklamalar yaptı. İşte Omağ'ın o açıklamaları...

Başarılı oyuncu ve sanatçı Aslı Omağ, 'Kalk Gidelim' dizisinin final yapmasıyla birlikte İstanbul'a döndü. Dizi teklifleri aldığını söyleyen oyuncu, "Şu an net bir açıklama yapamam. Devam eden bir diziye de dahil olabilirim. Yeni bir dizi de olabilir" dedi.

'MÜZİK ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM'

Müzik alanında da çalışmalar yaptığını söyleyen Aslı Omağ, pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıkları sürpriz projesine de tekrardan başladığını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin