Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan biyografisi!
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Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan biyografisi!

Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan biyografisi!
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TRT'de sunucu olarak çalışmasının yanı sıra, diksiyon eğitimleri vermekte, TRT Haber ekranlarında Satır Başı isimli haber kuşağının da moderatörlüğünü yapmaktadır. Peki, Spiker, TRT Haber Sunucusu olan Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan mesleği nedir? Aslı Noyan hayatı ve biyografisi nedir?

Aslı Noyan, Avrupa Vizyonu gibi haber programları, Ana Haber bültenleri, canlı yayınlar, Geçen Hafta Türkiye, Milli Bayramların naklen yayınları, siyasi parti kongreleri ve özel yayınlarda görev aldı. Peki, Spiker, TRT Haber Sunucusu olan Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan mesleği nedir? Aslı Noyan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ASLI NOYAN KİMDİR?

Spiker, TRT Haber Sunucusu. Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. TRT Haber Merkezinde önce stajyer olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında açılan olan sınavı kazanarak kadrolu TRT Spikeri oldu.

Aslı Noyan, Avrupa Vizyonu gibi haber programları, Ana Haber bültenleri, canlı yayınlar, Geçen Hafta Türkiye, Milli Bayramların naklen yayınları, siyasi parti kongreleri ve özel yayınlarda görev aldı.

Hayatını Ankara'da sürdüren başarılı sunucu, TRT'de sunucu olarak çalışmasının yanı sıra, diksiyon eğitimleri vermekte, TRT Haber ekranlarında Satır Başı isimli haber kuşağının da moderatörlüğünü yapmaktadır.

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Aslı Noyan kimdir? Aslı Noyan kaç yaşında, nereli? Aslı Noyan biyografisi! - Haberler
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