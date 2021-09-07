Aslı Kızmaz kimdir? Aslı Kızmaz evli mi, kaç yaşında? Aslı Kızmaz Instagram hesabı!
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Aslı Kızmaz kimdir? Aslı Kızmaz evli mi, kaç yaşında? Aslı Kızmaz Instagram hesabı!

Aslı Kızmaz kimdir? Aslı Kızmaz evli mi, kaç yaşında? Aslı Kızmaz Instagram hesabı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan isimlerden biri de Aslı Kızmaz'dır. Yaptığı paylaşımlarla ve eğlenceli konuşmalarıyla dikkat çeken isim hakkında Aslı Kızmaz evli mi? Aslı Kızmaz'ın eşi kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Aslı Kızmaz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram fenomeni olan Aslı Kızmaz, Youtube hesabında da vloglar paylaşmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ASLI KIZMAZ KİMDİR?

Aslı Kızmaz Instagram'da yaptığı paylaşımlarla fenomen olan bir isimdir. 1983 doğumlu olan Aslı Kızmaz, medya sektöründe yer alıyor. Dijital Medya, Reklam Pazarlama gibi sektörlerde de görev almış olan Aslı Kızmaz, şu anda da ünlü fenomen Güray Gürsel ile ortak bir iş yürütmektedir.

Aslı Kızmaz'ın Instagram'da aslitkizmaz kullanıcı adıyla yer almakta.

ASLI KIZMAZ EVLİ Mİ?

Aslı Kızmaz, İlker Kızmaz ile evlidir. 2016 yılında Naz isminde bir kız çocukları olmuştur.

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Aslı Kızmaz kimdir? Aslı Kızmaz evli mi, kaç yaşında? Aslı Kızmaz Instagram hesabı! - Haberler
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