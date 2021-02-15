Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel şarkıları! Aslı Hünel eşi kim? Aslı Hünel abisi!
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Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel şarkıları! Aslı Hünel eşi kim? Aslı Hünel abisi!

15.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:30
Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel şarkıları! Aslı Hünel eşi kim? Aslı Hünel abisi!

Sevilen şarkıcı Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel şarkıları! Aslı Hünel eşi kim? Aslı Hünel abisi! Aslı Hünel biyografisi!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel şarkıları! Aslı Hünel eşi kim? Aslı Hünel abisi!

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alarak müzik kariyeri için adımlar atan Aslı Hünel, 14 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı. Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan ikilinin düğünü Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşti. Düğüne sanat dünyasından pek çok isim de katıldı.

ASLI HÜNEL'İN ŞARKILARI

Aslı Hünel 1994 tarihinde "Büyük Hata" şarkısını Elenor müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

2019 Tarihinde "Bambaşka" Albümünü dijital platformlarda yayınladı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:30:26. #1.14#
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