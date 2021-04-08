Aslı Hünel, 1500 yılık sarnıcı kapattı

FİLM GİBİ KLİP...Hünel, Hagia Sofia Mansions – Curio Collection By Hilton Otelin içerisinde yer alan ve 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından inşa edilen sarnıçta, gerçekleştirilen çekimler için hatırı sayılır bir bütçe ayırdı.