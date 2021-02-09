Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında?
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Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında?

09.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:52
Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında?

Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları!

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Aslı Gönül Açar kaç yaşında ve Aslı Gönül Açar kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

ASLI GÖNÜL AÇAR KİMDİR?

Doğum tarihi: Ağustos 2000

Kaç yaşında: 20yaşında

Aslı Gönül Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya geldi.

Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında?
Aslı Gönül Açar ve İpek Açar

Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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