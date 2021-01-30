Aslı Enver, Murat Boz'u takipte!
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Aslı Enver, Murat Boz'u takipte!

30.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:07
Aslı Enver, Murat Boz'u takipte!

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyada birbirleriyle ilgili davranışlarla gündeme geliyor.

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.

Aslı Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Enver'in bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

Murat Boz'un evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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