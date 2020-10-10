Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum

İbrahim Selim'in programına konuk olan Aslı Enver, İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısını çok sevdiğini ancak dinlemekten de çok utandığını söyledi.

YouTube'da yayınlanan ve YouTube'un en sevilen Late Night programlarından bir tanesi olan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olarak katılan Aslı Enver, sunucu İbrahim Selim'in "Dinlemekten utandığın ama kendini de dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı? sorusuna bir İsmail YK şarkısı olan Bombabomba.com'un sözleri "90-60-90 vücudum var, doya doya bitmez…" ile yanıt verdi. Şarkıyı gerçekten sevdiğini söyleyen Aslı Enver, özellikle arabada bu şarkı çıktığı zaman sesini açtığını ve bu şarkının hoşuna gittiğini belirtti.

"HOŞLANDIĞIM ÇOCUĞU ETKİLEMEK İÇİN FORMA GİYMİŞTİM"

"Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi?" sorusuna da cevap veren Enver, "Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlı diye beden dersinde Beşiktaş forması giyip gitmiştim. Bunu gerçekten yaptım. İşe de yaramıştı" ifadelerini kullandı.

SAMİMİ HALLERİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Aslı Enver'in verdiği yanıtla sosyal medyada keyifli dakikalar yaşanırken cevabı sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Enver programda kendisine yöneltilen çok sayıda soruya oldukça samimi, içten ve eğlenceli yanıtlar verdi.