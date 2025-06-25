Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay kimdir?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde yeni sevgilisi rapçi Uğurcan Günay'la kol kola yürüyüş yaparken görüntülendi. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay kimdir?

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, "İnci Taneleri" dizisinin yıldız ismi Furkan Rıza Demirel ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay kimdir?

ASLI BEKİROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİ UĞURCAN GÜNAY KİMDİR?

"İnci Taneleri" dizisinin İzzet'i Furkan Rıza Demirel'le yollarını ayıran Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkıyla görüntülenen Aslı Bekiroğlu, Uğurcan Günay'la birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını ifade etti.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay, son dönemde yayınladığı parçalarla rap müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden biri. Özellikle dijital platformlarda elde ettiği dinlenme rakamlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti

11 yıl sonra veda! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar 'Hastalık saçıyor' diyerek isyan etti

Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar isyan etti
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.