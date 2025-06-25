Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, "İnci Taneleri" dizisinin yıldız ismi Furkan Rıza Demirel ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay kimdir?

ASLI BEKİROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİ UĞURCAN GÜNAY KİMDİR?

"İnci Taneleri" dizisinin İzzet'i Furkan Rıza Demirel'le yollarını ayıran Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkıyla görüntülenen Aslı Bekiroğlu, Uğurcan Günay'la birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını ifade etti.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi Uğurcan Günay, son dönemde yayınladığı parçalarla rap müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden biri. Özellikle dijital platformlarda elde ettiği dinlenme rakamlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.