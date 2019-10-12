Aslanapa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

12.10.2019 10:26

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Bayrak yarışı turnuvaları, masa tenisi, sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım yürüyüşü, satranç turnuvası ve futbol karşılaşmaları ile öğrenciler bu haftayı hem spora doyarak hemde eğlenerek geçirdi.



Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki okullarda bu eğitim-öğretim yılında bir çok kurs egzersiz ve spor faaliyeti planlıyoruz. Öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden yeteneklerinin farkına varacakları ve yeteneklerini geliştirecekleri bir çok faaliyet yapıyoruz. Sağlıklı beslenme ve günde 10 bin adım atma gibi etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Yarışmalarda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve madalyaları, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Gökhan Gürel tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA