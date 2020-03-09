Aslan Krallığı Filmi
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Yönetmen, Lost, Sinema

Aslan Krallığı Filmi

Aslan Krallığı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Krallığı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:57
Aslan Krallığı Filmi

Yönetmenliğini Jason Wright'ın üstlendiği animasyon filminin senaryosunu BC Furtney kaleme alıyor.

Yönetmen: Jason Wright

Senaryo: BC Fourteen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Lost Lion Kingdom

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 73 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 08.05.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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