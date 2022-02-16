Aslan Dolunayı nedir? 16 Şubat 2022 Aslan Burcu Dolunayı etkileri nelerdir?

Aslan dolunayının etkisiyle dünyanın başından bir dert eksilecek gibi görünüyor(pandemi).Başak burcu Aslan dolunayını 6. Evde yönetiyor. Bunun gibi bize ve dünyaya olacak önemli etkilerini bilmek isteyenler de internette en çok şu soruları sordu - Aslan Dolunayı ne zaman, 16 Şubat 2022 Aslan Burcu Dolunayı Etkileri Nelerdir?- Biz de bu sorulara cevaplar verdik. İşte detaylar.

16 ŞUBAT ASLAN DOLUNAYI

Dolunay Aslan burcunun tipik özelliklerini değil Başak burcunun mütevazı tavrını istiyor. Sahte ve gereksiz gurur yapanların sonu hüzün olacak.Aslan dolunayı emek verdiğimiz çaba harcadığımız ve girdiğimiz yeni yollarda bize yardımcı olacak.

Aslan burcundaki dolunay sayesine evreni ve dünyamızı üretken bir enerji ve yenileyici bir dalga saracak. Bu enerji ve motivasyonu yeni gireceğiniz işlerde yada yeni bir ilişkiye başlamak için atılacak ilk adımda kullanabilirsiniz. Bu etkiler sayesine hayata bakış açınız değişecek size yeni bir enerji ve güdü sağlayacak. Şimdiki ruh haliniz ve hayatınız tekdüze olabilir ama Aslan dolunayı ile biraz kıpırdanma ve heyecan gelecek hayatınıza.

Hayatta ilerlediğimiz yollarher zaman kolay olacak değil kimi zaman ayaklarımıza dikenler de batacak ancak Aslan dolunayının enerjisi, getirdiği cesaret ve kararlarındaki ısrarcılıkbize, yaşadığımız hayatın zorlukları ne olursa olsun işlerimiz ne kadar ters giderse gitsin düştüğümüz yerden yeniden ayağa kalkma gücü ve ateşleyici bir enerji verecek.

Aslan dolunayı ile korkularımızın üzerine gidecek enerjiyi yakalayacağız. Geçmişte yaşamış olduğumuz sorunları çözmek için gerekecek cesareti toplamamızı sağlayacak. Önceden bizi kandıran sahtekarlık yapan insanlara karşı daha dikkatli olmamızı sağlayacak. Şimdiye kadar söylenenleri yapmak her ne kadar kolay olmasa da Aslan dolunayının getirmiş olduğu enerjiyle en azından bir noktadan başlayacaksınız.

Aslan dolunayında aşk hayatımızda ise bizi kimi zamanlarda zor duruma düşüren ego ve kibiri bir kenara bırakacağız. Atacağımız adımları mantık ve akıl çerçevesinde düşünerek atmalıyız. Her dolunayda olduğu gibi eksikliklerimizi tamamlayıp fazlalıklarımızı atma zamanı geldi.

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