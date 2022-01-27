Aslan Bacanak nerede çekildi? Aslan Bacanak filmi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim, konusu nedir?

1977 yılı Türk yapımı sinema filmi Aslan Bacanak nerede çekildi? Zeki Alasya'nın yönetmenliğini yaptığı ilk film olan Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

ASLAN BACANAK KONUSU

Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.

ASLAN BACANAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Aslan Bacanak filmi İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde çekilan yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Filmin çekimleri için İstanbul'un farklı bölgelerine set kuruldu. Çekimlerin bir kısmı Beşiktaş'ta, bir kısmı Sarıyer - Reşatpaşa'da, bir kısmı ise Emirgan - Dil Kuşa Sokak'ta gerçekleştirildi.

ASLAN BACANAK OYUNCULARI

Zeki Alasya - Selim

Metin Akpınar - Halim

Gölgen Bengü - Zeynep

Hüseyin Kutman

Cevat Kurtuluş - Seyfi

İhsan Yüce - Kerim

Atilla Pakdemir - Nazmi

Selçuk Uluergüven - Fevzi

Perran Kutman - Aysel

Tuncer Necmioğlu - Kahveci Davut

Kemal İskender - Ökkeş

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