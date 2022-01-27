Aslan Bacanak nerede çekildi? Aslan Bacanak filmi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim, konusu nedir?
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Aslan Bacanak nerede çekildi sorusu film takipçileri tarafından arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Zeki Alaska ve Metin Akpınar ikilisinin sevilen filmlerinden Aslan Bacanak filmi, ayrıca Zeki Alaska'nın ilk yönetmenlik deneyimlerinden biri olarak da dikkat çekiyor. Peki, Aslan Bacanak filminin konusu ne? Aslan Bacanak ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde…
1977 yılı Türk yapımı sinema filmi Aslan Bacanak nerede çekildi? Zeki Alasya'nın yönetmenliğini yaptığı ilk film olan Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kim?
Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.
Aslan Bacanak filmi İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde çekilan yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Filmin çekimleri için İstanbul'un farklı bölgelerine set kuruldu. Çekimlerin bir kısmı Beşiktaş'ta, bir kısmı Sarıyer - Reşatpaşa'da, bir kısmı ise Emirgan - Dil Kuşa Sokak'ta gerçekleştirildi.
Zeki Alasya - Selim
Metin Akpınar - Halim
Gölgen Bengü - Zeynep
Hüseyin Kutman
Cevat Kurtuluş - Seyfi
İhsan Yüce - Kerim
Atilla Pakdemir - Nazmi
Selçuk Uluergüven - Fevzi
Perran Kutman - Aysel
Tuncer Necmioğlu - Kahveci Davut
Kemal İskender - Ökkeş