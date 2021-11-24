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ASKON Yönetiminden Rektörümüze Ziyaret

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ASKON Yönetiminden Rektörümüze Ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve yönetim kurulu üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

RİZE (Habermetre) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve yönetim kurulu üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ise Rektörümüze misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek ASKON'un çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette, üniversite sanayici iş birliğinin geliştirilmesi ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

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